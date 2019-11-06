‘Öcalan neyse Bağdadi ve hain Gülen aynıdır’

Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasının ‘darbe çağrışımı’ davasının karara bağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin yaklaşık 3.5 yıldır FETÖ’yle, kalıntılarıyla ve kripto damarıyla hukuki, siyasi, güvenlik ve diplomatik vasıtalarla kıyasıya ve kıran kırana mücadele ettiğine işaret eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:



‘Mağdur edebiyatı’

“TSK, emniyet, bürokrasi, iş dünyası, eğitim, sivil toplum, yargı ve medyadaki FETÖ’cülerin tamamıyla sökülüp atılması hususunda tereddütsüz ve kararlılık ihtiva eden bir mücadelenin varlığı tarihi önem ve sorumluluktur. Bu kapsamda saygı duyulacak ve takdir edilecek sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer taraftan FETÖ’nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır. FETÖ’yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.”



Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararların milli vicdanı rahatsız ettiğini aktaran Bahçeli, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün karara bağlanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava sürecinin de tartışmaların odağı haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti:



“FETÖ’yle bağ ve bağlantıları belli ve bilinmekte olan, 15 Temmuz öncesi söz, yazı ve fiilleriyle FETÖ’nün değirmenine su taşıyan malum şahısların bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdir. MHP yargı kararlarına pek tabii saygı duymaktadır. Ancak yargı kararlarının millet vicdanıyla çelişmemesini de mecburi addetmektedir. FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, ‘KHK faciadır’ değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.”



‘Farkları yok'



Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2018 Terörizm Raporu’nda, terör örgütü YPG ve PYD ile birlikte FETÖ’den de hiç bahsedilmemesinin, terörist başı Fetullah Gülen’in, “Sürgünde bir din adamı” olarak takdiminin skandal ötesinde melanet bir projenin varlığına işaret olduğunu belirtti. Bahçeli, “FETÖ’yle PKK/YPG/DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya’da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır. Son FETÖ’cü hesap verinceye kadar mücadele devam ettirilmelidir... Mağdur Türkiye’dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır. Mahkûm edilmek istenen istiklal ve istikbalimizdir” ifadelerini kullandı.



‘Harekât yarım kaldı’



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, “480 kilometre uzunlukta, 30 kilometre derinlikte bir alanı güvenli bölgeye dönüştürmek amacıyla başlayan harekât, yeni bir vizyonsuzlukla yarım kaldı. Sınırımızın dörtte üçü hala tehdit altında olmasına rağmen iktidar bunu bir başarı gibi sunuyor” dedi.



Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye’nin kapısına da dayandığını öne sürerken “Bu projenin eş başkanı olmakla övünenlerin vizyonsuzluğu, ülkemizi büyük belalarla baş başa bıraktı” diye konuştu.









Hükümetin şimdi de Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Boğazı’ndaki yetkilerini gasp etmeye hazırlandığını öne süren Akşener, “Buradan uyarıyorum, dünyanın incisi Boğaziçi’nin sahibi Türk milletidir. Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletin, kötü yönettiğiniz için elinizden alıp Ekrem İmamoğlu’na verdiği yetkiyi gaspetmeye kalkma. Milli iradeyle, milletle inatlaşmanın sonu hayır değildir” dedi.



Fotoğraflar: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet