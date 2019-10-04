Öğretmenlik Kanunu’na ‘bütçe’ ertelemesi

Milliyet’e konuşan Selçuk, deprem riski tartışılan İstanbul’daki okulların durumu ve yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’daki hasarlı okulların durumu ve yapılacak çalışmalarla ilgili soruya Selçuk, “Türkiye afetlerde her ne olursa olsun her zaman ekstra bütçe yapar. Van olduğunda da bu böyleydi. Bugün de bu durum devam ediyor” dedi. Selçuk, depremin ardından okullarla ilgili yalnızca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yıl bekleyecek

Selçuk, MEB’in 2023 vizyonunda yer alan ve 2019’da tamamlanması planlanan, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile ilgili soruyu da yanıtladı. Merakla beklenen ve 1. kademe öğretmenlere 3600 ek gösterge, Doğu ve Güneydoğu’da çalışacak öğretmenlere bin TL ek ücret gibi düzenlemeler içerecek yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun “bütçe” nedeniyle bir süre daha bekletileceğini açıklayan Selçuk, “Biraz beklemek durumundayız. İşler ilerlerken, oradaki maddeler gerçekleşirse ciddi bir bütçe desteği gerekiyor. Bu yüzden düzenleme bu sene Meclis’e gelmeyecek” dedi.

Söz konusu yasa çalışması, MEB tarafından tamamlanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmişti. Düzenleme ile okullar koşulları, bulundukları bölgeler ve imkânlarına göre A, B ve C olarak sınıflandırılacak, okul yöneticileri ile maaşları da bu kapsamda belirlenecek. Öğretmenler için kariyer basamaklarına geri dönüş yapılacak, Doğu ve Güneydoğu’da çalışacak öğretmenlere bin TL’ye yakın ek ödemeler yapılacak. En üst kıdeme ulaşan öğretmene 3600 ek gösterge verilecek.