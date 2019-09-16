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16.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Oktay, Azerbaycan’da İş Forumu’na katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye-Azerbaycan 8’inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı”na katılmak üzere Azerbaycan’a gitti.

Oktay, Azerbaycan’da İş Forumu’na katılacak

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Oktay, bugün, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek. Oktay, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile “Türkiye-Azerbaycan 8’inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı”na başkanlık edecek Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’na katılacak. Oktay ayrıca Azerbaycan’daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek, Asan Hizmet Merkezi’ni ziyaret edecek. 

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