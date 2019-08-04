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04.08.2019 - 08:36| ANKARA Milliyet

Oktay, KKTC’den gelen gençleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarına katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye’ye gelen gençleri kabul etti.

Oktay, KKTC’den gelen gençleri kabul etti

Kabulde konuşan Oktay, “Hem KKTC’deki gençlerimiz hem de Türkiye’deki gençlerimiz arasında bu birlik ve beraberliğin, arkadaşlığın, dostluğun gelişmesini arzu ediyoruz. Sizin bugün burada olmanız da aslında bunun belki ilk adımlarından” dedi. KKTC’de olduğu gibi Türkiye’deki gençlik kamplarında da gençlerin ev sahibi olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki tüm öğrencilerimize tanıdığımız haklardan siz de eşit şekilde faydalanma hakkına sahipsiniz. Ana vatanınıza hoş geldiniz. Bunu Türkiye’de hissedin istiyoruz. Kıbrıs sizin vatanınızdır ama bilin ki Türkiye de sizin vatanınızdır, misafir değilsiniz burada. Türkiye’deki 82 milyon da sizinle birliktedir, bunu böyle bilin.”

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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