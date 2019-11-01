Oktay, Külliye’de Al Sani ile görüştü

Oktay, Katar Başbakanı Al Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelişinde karşıladı. Oktay ve Al Sani’nin baş başa görüşmesi 30 dakika sürdü.



Görüşmede, Türkiye ile Katar’ın kardeşlik bağları ve iki ülke liderince paylaşılan ortak siyasi irade sayesinde her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduğu belirtildi. İki ülkenin ortak tehdit ve zorluklar karşısında dayanışma sergilemede müşterek bir yaklaşımı paylaştığı ifade edilen görüşmede, Barış Pınarı Harekâtı’na verdikleri destek nedeniyle Katar’a teşekkür edildi.



Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin eş başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin önümüzdeki dönemde toplanması için ilgili kurumların çalışmalarını devam ettirdiği vurgulandı. Katar Emiri Al Sani’nin geçen yıl gündeme getirdiği 15 milyar dolarlık ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin görüşmelerde bulunmaktan memnuniyet duyulduğunun aktarıldığı görüşmede, savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmenin Türkiye’nin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.