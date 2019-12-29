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29.12.2019 - 15:38 | | AA

Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Hasidik hahamın evine düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu tip hadiselerin tekil olarak değerlendirilmesi her zaman eksiktir. Nefret suçlarına karşı daha geniş ve etkili bir yaklaşım gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırıya ilişkin açıklama

Çelik, Twitter'daki paylaşımında, ABD'nin New York kentinde Hasidik  hahamın evine Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda, ikisi ağır olmak  üzere beş kişinin yaralandığını üzülerek öğrendiklerini bildirdi.

Yetkililerin, olayın arka planının incelendiğini ve nefret suçuna  tolerans gösterilmeyeceğini açıkladıklarını anımsatan Çelik, paylaşımında şunları  kaydetti:

"Bu tip hadiselerin tekil olarak değerlendirilmesi her zaman eksiktir.  Nefret suçlarına karşı daha geniş ve etkili bir yaklaşım gerekir. Türkiye olarak,  İslam düşmanlığı, antisemitizm ve tüm nefret suçlarına karşı eşit oranda karşı  çıkan tek sesin sahibi ülke olarak tüm nefret suçlarının daha geniş zeminde ele  alınması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.

Batıda yükselen aşırı sağcı akım, kendisini siyasi alanda gösterdiği  gibi toplumların ortak yaşama iradesini de erozyona uğratıyor ve toplumsal  yaşamın her alanını tehdit ediyor. Topyekun ve ilkeli mücadele bir  zorunluluktur."

 

 

 

   

 

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