‘Örnek bir alan inşa edilecek’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “güvenli bölge”de bu yıl örnek model olarak ifade edilebilecek bir yerin inşasının planlandığını bildirdi.

Oktay, Türkiye’nin, Suriyelileri sınırın ötesinde karşıladığını ve buna devam edeceğini vurgulayarak, “Bu çözümü, Suriye’nin içinde oluşturmak zorundayız. Şu anda bizde 3.6 milyon Suriyeli mülteci var. Orada güvenli bir bölge oluşturmayla hem Suriyelilerin yaşayabileceği hem de Türkiye’deki Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönebilecekleri bir alan sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Bu bir tehdit değil’



Türkiye’nin “güvenli bölge” projesi ile ilgili “yanlış” diyen hiç kimseyi görmediklerini söyleyen Oktay, “Ama elini cebine atan kimseyi de görmedik. ‘Ne kadar harika iş yapıyorsunuz’ diyen Avrupa dahi bin defa düşünerek elini cebine atıyor. Ama bugün bir kuruş için elini cebine atmayanların, yarın bunun bin kuruş olan maliyetine katlanacağını biliyor olması gerekiyor. Bu bir tehdit değil, görülmesi gereken bir gerçektir. AB ülkelerine sesleniyorum. Er veya geç bu faturayı ödeyeceklerdir” diye konuştu.



‘Bizim dahlimiz yok’



Oktay, AB’nin yeni yönetimiyle bu konuyu görüştüklerini ve pozitif bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Güvenli Bölgede, 2020’de en azından fiziksel olarak, bir örnek model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz. Ama tüm bölgede bu projenin hayata geçirilebilmesi için uluslararası mali katkıya ihtiyacımız olacaktır. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.



Diyarbakır’da HDP İL Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Oktay, şunları kaydetti:



“Anneler, terör örgütüne ve her türlü siyasi tehdide rest çeken dimdik bir duruş sergiliyor. Bizim uzaktan yakından bir dahlimiz yok. Asla olmadı. Bu terör örgütünün götürdüğü, kendisine benzetmeye, başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda taşeron olarak kullanmaya çalıştığı çocukları anneler geri istiyor. Şimdi çocuklar gelmeye başladı. Bunun daha da artarak gelmesini gönülden arzu ediyoruz.”





‘FETÖ’den 92 bin kişi tutuklandı’



FETÖ ile mücadele konusunda da bilgi veren Oktay, kamudan 125 bin 678 kişinin ihraç edildiğini anımsattı. Yaklaşık 92 bin kişinin tutuklandığını, bunların yaklaşık 27 bininin tutukluluğunun devam ettiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

“25 ülkeden 112 kişi ülkemize iade edildi. Burada hiçbir an zafiyete müsaade etmeyecek bir terör örgütü var. Yani ‘ciddi yol aldık rahatlayalım’ dediğinizde anında harekete geçebilecek bir terör örgütü olduğu için bu mücadele aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir. İadeler konusunda en az yol alınan ülke ABD.”

