‘Ortada bir kazanım yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini CHP Parti Meclisi toplantısında değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Tahmin ettiğimiz gibi oldu bir sonuç alamadılar. Gittiler elleri boş geri döndüler” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubunu anımsatarak, Erdoğan’ın “mektupları takdim ettim” açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “O senin üstün değil, ne demek takdim etmek? Sen takdim değil iade edeceksin” ifadesini kullandı.

Yönetmelik tartışması

CHP Parti Meclisi dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra partinin kongre süreçleri de değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği PM’de kabul edildi, ancak partiye üye olmak için parti içi eğitimden geçilmesini zorunlu hale getiren Parti İçi Eğitim Yönetmeliği’nde tartışma çıktı. Bazı PM üyelerinin itirazı üzerine yönetmeliğin yeniden revize edilmesi benimsendi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Tahmin ettiğimiz gibi oldu bir sonuç alamadılar. Gittiler elleri boş geri döndüler. Ermeni iddialarının da Senato’ya gelmeyeceğini biliyorduk. Dolayısıyla ortada bir kazanım zafer yok” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun Trump’ın mektubunu anımsatarak, “Takdim ettim diyor. O senin üstün değil, ne demek takdim etmek? Sen takdim değil iade edeceksin. Ama mektubu yanında taşıyarak zaten kendini takdim etmeye zorunlu bıraktın” ifadesini kullandığı aktarıldı. Kongre süreçleri konusunda parti içine “birlik ve beraberlik” mesajları veren Kılıçdaroğlu’nun şunları söylediği öğrenildi:

‘Kavga istemiyorum’

“Kurultay sürecinin şeffaf ve demokratik olmasına dikkat edeceğiz. Tartışma ve fikrini söyleme bizim parti kültürümüzde var. Her yere sandık kurulacak. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci geçirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Kavga istemiyorum. Çözüm üretmek umut olmak zorundayız. Halka, içinde bulunduğumuz durumdan çıkış yolunun CHP olduğunu göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyeceğiz.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “kongrelerde tek adayda uzlaşma” tartışması konusunda “Kongrelerde illa tek aday olsun düşüncemiz yok. Farklı adaylar da çıkabilir bunda bir engel yok. Ama biz genel olarak uzlaşma ve birlik beraberlik istiyoruz. Mümkün mertebe seçimlerde ortak listede uzlaşma olabilirse güzel olur” dediği öğrenildi.