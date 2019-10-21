Ortak sorunlara ortak çözümler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarını yerel seçimlerin ardından ikinci kez toplayacak. 20-23 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek toplantıda, belediyelerin 6 aylık performansı mercek altına alınacak, başkanların, Kılıçdaroğlu’nun 7 talimatına uyup uymadığı denetlenecek. Ortak sorunları tespit eden CHP, şimdi de ortak çözüm projelerini uygulamaya koymak için izlenecek yol haritasını netleştirecek.

CHP, yerel seçimlerde göreve gelen 250 belediye başkanını geçtiğimiz temmuz ayı sonunda Afyonkarahisar’da kampa almıştı. Toplantıda, devralınan belediyelerin durumu ve ortak sorunlar ele alınmış, Genel Merkez’de kurulacak Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi (YYKM) tanıtılmıştı. Toplantıda, belediye başkanlarıyla “daha sık” bir araya gelinmesi de kararlaştırılmıştı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, başkanlarla ikinci kampı önümüzdeki kasım ayında gerçekleştirecek. 21-22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toplantının adresi ise bu kez İzmir olacak.

İlk 6 ay tartışılacak

Edinilen bilgilere göre toplantıda, belediye başkanlarının ilk 6 aylık performansı mercek altına alınacak. Bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un başkanlığındaki Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi’nin belediyelere yönelik inceleme çalışmalarından çıkan sonuçlar değerlendirilecek. Toplantıda, CHP’li belediyeler arasındaki “kardeş belediye” sayısının artırılması amaçlanacak. Böylece kaynak açısından “güçlü” olan belediyelerin, bu anlamda daha az imkana sahip olan belediyelere proje desteği vermesi hedeflenecek.

Toplantıda, CHP’nin belediye başkanları için kurulan ilk işveren sendikası olan SODEM-SEN’in yönetimi de belirlenecek.

Torun, belediye başkanları toplantısına ilişkin olarak, şunları söyledi:

‘Çözümü arayacağız’

“İlk toplantıda ortak sorunları belirlemiştik, şimdi çözüm yollarını arayacağız. Bunun yanında başkanlarımızın sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. İlk 6 ayda neleri yaptık, neleri yapamadık bunları değerlendireceğiz. CHP olarak, yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarının ardından, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Başarımızı, ortak iş birliği ile yükseltmek istiyoruz.”

Yedi talimata uyum denetimi

Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun daha önce belediye başkanlarına verdiği yedi talimata uyulup uyulmadığı da denetlenecek. Ayrıca, belediyelerin kaynaklarının artırılması noktasında görüş alışverişinde bulunulacak ve başta Avrupa Birliği olmak üzere yurt dışındaki fon imkanlarına başvurulması için yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.