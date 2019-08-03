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03.08.2019 - 07:50| BAHAR ATAKAN Ankara

‘ÖSYM sınavlardan kâr etmedi’

ÖSYM’nin 2018’de düzenlediği altı merkezi sınavdan topladığı başvuru ücretleriyle 113 milyon TL kâr elde ettiği iddiasına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi.

‘ÖSYM sınavlardan kâr etmedi’

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un soru önergesini yanıtlayan Selçuk, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara yılda yaklaşık 10 milyon adayın girdiğini, sınavların 1.3 milyon sınav görevlisi tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Selçuk, “ÖSYM’nin 2018’de 113 milyon TL kâr elde ettiği ifadesinin” gerçek dışı olduğunu belirterek, “2018 ÖSYM Faaliyet Raporu’nun incelenmesi neticesinde de sınav başvurularından elde edilen gelirden ödenen 115 milyon 453 bin 625 TL KDV çıkarıldıktan sonra ÖSYM’nin herhangi bir kâr elde etmediğinin anlaşılacağı belirtilmektedir” dedi. 

 

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