Otostopçu öğrencileri derse yetiştirdi

Kılıçdaroğlu, öğrencileri okullarına bıraktıktan sonra genel merkeze geçti. Araçta Kılıçdaroğlu ile sohbet eden öğrenciler özçekim de yaptı. Kılıçdaroğlu’nun sunucusu Barış Bozkurt, araç içinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, Nisan 2018’de de aynı güzergâhta bekleyen bazı öğrencileri aracına almıştı.