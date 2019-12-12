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12.12.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Öymen’e vefa ödülü

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü’nün ortaklaşa düzenlediği 4. Vefa Ödülleri, dün Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Öymen’e vefa ödülü

 

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri ve partililer katıldı. 4. Vefa Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu gecede, Altan Öymen’e vefa plaketi CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından takdim edildi. Törende Merhum Orhan Birgit, merhum Ali Topuz, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve Fikret Ünlü’ye vefa plaketi verildi. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da bize hayatında hiç oy vermemiş kesimlerle dün uzun bir sohbet yaptım. Adalet diyorsunuz adaleti savunuyoruz, hak diyorsunuz hakkı savunuyoruz. Yolsuzluk diyorsunuz, her türlü mücadeleyi veriyoruz. İnsan sevgisi diyorsunuz, bizim yüreğimizin derinlerinde insan sevgisi var. O zaman neden birlikte mücadele etmiyoruz?” dedi. Farklı görüş ve kimliklerin Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu ifade eden CHP lideri, “Dünyaya bütün zenginliğimizi tanıtmalıyız” diye konuştu.

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