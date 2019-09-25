Pakette uzlaşı için iki kırmızı çizgi

AK Parti’nin, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırladığı birinci yargı paketi taslağını muhalefete sunmasının ardından gözler, partiler arasında yaşanacak temaslara çevrildi. AK Parti’nin taslak metni önceki gün teslim ettiği CHP, konuyla ilgili çalışmalarına başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına düzenlemelerle ilgili çalışma yapılması için komisyon oluşturulması talimatını verdi. Bu kapsamda Grup Başkanvekili Özkoç başkanlığında CHP’nin Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinin de yer aldığı bir çalışma grubu oluşturuldu.

Temaslar başlıyor

Edinilen bilgilere göre, teklifin maddelerini tek tek incelemeye başlayan CHP komisyonu, 1 Ekim’e kadar AK Parti heyeti ile de bir dizi görüşme yapacak. CHP, AK Parti’den geldiği belirtilen görüşme teklifi kapsamında başlayacak toplantılarda ilk olarak “darbe hukukundan arındırılmış köklü bir anayasa değişikliği” talebini dile getirecek.

CHP’nin birinci yargı paketi ve bundan sonraki düzenlemeler için ise iki kırmızı çizgisi bulunuyor. Konuya ilişkin bilgi veren Özkoç, “Uyuşturucu imal eden ve satanlarla ilgili bir af düzenlemesi söz konusu olmasın istiyoruz. İkincisi ise kadına şiddet suçunu işleyenlerin iyi hâl indiriminden yararlanmamasını istiyoruz. Bu konular kırmızı çizgimiz” ifadelerini kullandı.

Özkoç, kamu görevinden ihraç edilmeleri nedeniyle pasaportları iptal edilenlerle ilgili düzenlemenin son bölümüne de itiraz ettiklerini söyledi. Özkoç, davalarından beraat edenlerin pasaportlarını yeniden alabilmelerine yönelik maddenin, “pasaportların kolluk kuvvetlerinin yapacağı araştırma sonucunda İçişleri Bakanlığı’nca verilebileceğini” öngören kısmına katılmadıklarını kaydetti. CHP’nin parti içindeki çalışması kapsamında birkaç güne kadar tüm maddelere ilişkin olumlu-olumsuz görüşlerini netleştireceği bildirildi.

Alternatif teklif

Bir yandan AK Parti ile yargı paketi için temasa geçen CHP, bir yandan da “alternatif” kanun teklifini hazırlıyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun öncülüğünde; Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi’nden temsilcilerin katılımıyla altı ayrı toplantı sonucunda hazırlanan “Adil Yargılanma Hakkı Yasa Önerisi”nin 1 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulacağı belirtiliyor.

‘Dağ fare doğurdu’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç dün yaptığı basın toplantısıda yargı paketinin bu haliyle hayata geçirilmesini doğru bulmadığını söyledi. Özkoç, söz konusu düzenlemenin yerine özgürlükçü, demokratik ve darbe hukukundan arındırılmış bir anayasanın, Meclis’te grubu bulunan partiler ve en geniş dinamiklerle tartışılarak TBMM gündemine getirilmesini istediklerini söyledi. Özkoç, ilk yargı paketinde beklenen şeyleri bulamadıklarını ifade ederek, “Dağ fare doğurdu. Pakette özgürlükler açısından, sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevinde olan kişilerle, mahkumiyet kararları bozularak beraat etmiş kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Ama düzenlemeyle ilgili partimizin hukukçuları çalışmalarını yaptılar. AKP grubuyla konuşacağız” dedi. Yargı paketine yönelik önerilerini iktidara sunacaklarını belirten Özkoç, “Sayın Kaboğlu başkanlığında hukukçularımız çalışıyor. Yargıyla ilgili yeni bir anayasa paketini biz de hafta sonuna kadar sunacağız” ifadesini kullandı.