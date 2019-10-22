Meral AkÅŸener, partisinin Meclis grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± ve sonrasÄ±nda geliÅŸen olaylara ayÄ±ran AkÅŸener, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¶nderdiÄŸi mektubu eleÅŸtirdi.

Meral AkÅŸener, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"ABD BaÅŸkanÄ±, 9 Ekim'de bir mektup yazÄ±yor. 'Daha Ã¶nce ekonomini yerle bir ettim, yine ederim' diye alenen tehdit ediyor. Hakaret dolu sÃ¶zler sarf ediyor. Mektubun sonuna da 'seni arayacaÄŸÄ±m' diye not dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Mektupta bir tek gÃ¼lÃ¼cÃ¼k emojisi eksik. Bu denli ciddiyetsiz, bu denli dejenere bir mektup. AynÄ± ABD BaÅŸkanÄ±, harekat durduktan sonra ne dedi biliyor musunuz? 'Okul bahÃ§esindeki Ã§ocuklar gibi kavga etmeleri gerekiyordu. BÄ±raktÄ±m kavga ettiler, sonra da ayÄ±rdÄ±m.' dedi. Bizi yÃ¶netenlerin 'Zafer' diye pazarladÄ±klarÄ± olay, 'Dostum' Trump'a gÃ¶re bu kadar basitmiÅŸ. Peki sonra ne oldu? SayÄ±n ErdoÄŸan Ã§Ä±ktÄ±, dedi ki 'KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olan sevgi ve saygÄ±mÄ±z, bunlarÄ± gÃ¼ndemde tutmaya mÃ¼saade etmiyor. Bu konuyu Ã¶nceliÄŸimiz olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz.' Aynen bÃ¶yle dedi. TÃ¼rk Milleti'nin birlik sembolÃ¼ olan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Mehmedimin canÄ± pahasÄ±na, kanÄ± pahasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi, okul bahÃ§esindeki Ã§ocuklarÄ±n dalaÅŸmasÄ±na benzeten bu hadsizliÄŸi, Ã¶ncelikli mesele olarak gÃ¶rmÃ¼yormuÅŸ Cumhurun BaÅŸkanÄ±. Buradan SayÄ±n ErdoÄŸan'a sesleniyorum; KasÄ±mpaÅŸalÄ±larÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸdin. TÃ¼rk Milleti'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸdin. 'GÃ¶rÃ¼ÅŸmem' dediÄŸin adamla, denginmiÅŸ gibi koltuklarÄ± yan yana koyarak poz verdin. Åžak diye 'Dur' dediler, 'Tak' diye durdun. YazÄ±klar olsun."

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"SENÄ°N DOSTUN MÄ°LLETÄ°NDÄ°R"

TÃ¼rkiye'nin ilk kez sÄ±nÄ±r Ã¶tesine operasyon yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 14 MayÄ±s 1997 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyine yapÄ±lan Ã‡ekiÃ§ HarekatÄ±'nÄ± hatÄ±rlatan AkÅŸener, harekatÄ±n 4 aydan uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, PKK'ya Ã§ok aÄŸÄ±r darbe indirildiÄŸini, dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§Ä±p, iki kelime edemediÄŸini sÃ¶yledi.

AkÅŸener, TÃ¼rkiye'nin o gÃ¼nlerden bu gÃ¼nlere geldiÄŸine dikkati Ã§ekerek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"NasÄ±l oldu da ABD BaÅŸkanÄ± her tÃ¼rlÃ¼ tehdit ve hakareti kendine hak gÃ¶rÃ¼yor? NasÄ±l oldu da PKK ile TÃ¼rk devleti eÅŸ tutulabiliyor? Bu kÃ¼stahlÄ±k cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamaz SayÄ±n ErdoÄŸan. Bunlar yenilip yutulamaz, Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lemez. Hele de bunlarÄ± yapanlara, 'Dostum' denilemez SayÄ±n ErdoÄŸan. Senin dostun, sana hayal bile edemeyeceÄŸin imkanlarÄ± veren milletindir. Millete senin Ã¼zerinden hakaret edenle dost olamazsÄ±n. 'Yeri ve zamanÄ± geldiÄŸinde cevabÄ± verilecek.' diyerek milleti oyalayamazsÄ±n. Ä°ncirlik ve KÃ¼recik ÃœssÃ¼ orada duruyor. TerÃ¶ristin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼rken aÃ§tÄ±ÄŸÄ±n yola kilit vuruyorlarsa, sen de Ä°ncirlik'in, KÃ¼recik'in kapÄ±sÄ±na kilit vur.

Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z da bu yÃ¼zden 'Korkma' diye baÅŸlÄ±yor. Korkma SayÄ±n ErdoÄŸan, gereÄŸini yap, yÃ¼zlerine ya lafÄ± ya da kapÄ±yÄ± Ã§arp. Diplomasiden kop demiyorum. Diplomasini, bu cesaret Ã¼zerine bina et diyorum. 1974'teki KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nda, rahmetli Ecevit ne yaptÄ±? Rahmetli Erbakan Hoca nasÄ±l durdu? HatÄ±rla ve kendine gel diyorum. 'Dostum' dediÄŸin adam, seni, bir terÃ¶ristle hem de 'general' dediÄŸi bir terÃ¶ristle muhatap olmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor. Nereden nereye geldi TÃ¼rkiye deÄŸil mi SayÄ±n ErdoÄŸan?"

AkÅŸener, Harekat sayesinde, sadece milli birlik ve beraberliÄŸin Ã¶neminin ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin dost ve dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ± da gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±nÄ± yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"Dostu gÃ¶rdÃ¼k, dÃ¼ÅŸmanÄ± gÃ¶rdÃ¼k" diyen AkÅŸener, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Harekat sÃ¼resince, Filistin'le Ä°srail'in bize karÅŸÄ± saf tutmalarÄ±nÄ± izledik. Avrupa BirliÄŸi'nin, terÃ¶rist propagandasÄ±nÄ± sahiplenmesini bir kenara yazdÄ±k. Amerikan Senatosu'nda TÃ¼rk dostu sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± gruplarÄ±n bir anda nasÄ±l TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanÄ± kesildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. YÄ±llardÄ±r dizlerinin dibinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±n, yere gÃ¶ÄŸe sÄ±ÄŸdÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±n Arap Ã¼lkeleri, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±lar. Bizi arkadan bÄ±Ã§akladÄ±klarÄ± o kanlÄ± hanÃ§erin, hala ellerinde durduÄŸunu hatÄ±rladÄ±k.

TÃ¼m bunlar olurken, Ã¶te tarafta var olan, deÄŸiÅŸmeyen ve deÄŸiÅŸmeyecek dostluÄŸa, kardeÅŸliÄŸe bir kez daha ÅŸapka Ã§Ä±kardÄ±k. Bu vesileyle Attila'nÄ±n torunu Macar Ã¼lkesine selam olsun. Can Azerbaycan'a selam olsun. Orta Asya bozkÄ±rlarÄ±nÄ±n yiÄŸitlerine, TÃ¼rk devletlerine selam olsun. BabÃ¼r TÃ¼rk devletinin mirasÃ§Ä±sÄ±, PakistanlÄ± kardeÅŸlerimize selam olsun. Turan illerinin has evlatlarÄ±, sizlere selam olsun. Demek ki neymiÅŸ SayÄ±n ErdoÄŸan? Kime dost, kime dÃ¼ÅŸman dediÄŸine dikkat etmek lazÄ±mmÄ±ÅŸ. Demek ki neymiÅŸ? Kimin iÃ§in aÄŸladÄ±ÄŸÄ±na, kimin ardÄ±ndan yas tutup, bayraklarÄ± yarÄ±ya indirdiÄŸine Ã¶zen gÃ¶stermek lazÄ±mmÄ±ÅŸ."

Ordunun gÃ¶revini layÄ±kÄ±yla yerine getirerek meseleyi diplomasinin becerisine devrettiÄŸini dile getiren AkÅŸener, sahada kazanÄ±lan baÅŸarÄ±nÄ±n masada kaybedilmemisini temenni etti.

AkÅŸener, "Bu yÃ¼zden, bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme dahil (ErdoÄŸan- Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi), atÄ±lan her adÄ±mÄ± devlet ve diplomasi birikimi yÃ¼ksek bir ekiple takip ediyoruz. Ordumuzun caydÄ±rÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼ devreye sokularak, muhataplarÄ±n masaya oturtulmasÄ±nÄ±, olumlu bir adÄ±m olarak deÄŸerlendiriyoruz. Ancak mutabakat metnindeki belirsizliklerin, yeni bir oyalama sÃ¼recinin habercisi olmasÄ±ndan da endiÅŸe ediyoruz." dedi.

ABD ile imzalalanan anlaÅŸmada bazÄ± sorularÄ±n havada durduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren AkÅŸener, "GÃ¼venli bÃ¶lgeyi kim, nasÄ±l kontrol edecek? TerÃ¶ristlerin silahlarÄ±nÄ±, onlara verenler mi yoksa biz mi toplayacaÄŸÄ±z? Åžam yÃ¶netimiyle nasÄ±l bir temas ve iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacak? Bu konularÄ±n bir an Ã¶nce aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmasÄ± gerekli. Bir kez daha vurgulamak isterim ki gÃ¼venli bÃ¶lge, esasen Suriye'nin tamamÄ±dÄ±r. BÃ¶lgesel istikrarÄ±n temel ÅŸartÄ±, Suriye'nin toprak ve siyasal bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Bunu saÄŸlamak iÃ§in gerekeni yapmak durumundayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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"SÃœLEYMAN ÅžAH TÃœRBESÄ° YERÄ°NE TAÅžINSIN"Â

SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi'nin durumuna da deÄŸinen AkÅŸener, bu tarihi mirasÄ±n, devralÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yere tekrar bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve SÃ¼leyman Åžah'Ä±n incinen ruhunun tamir edilmesini istedi.

AkÅŸener, TÃ¼rkiye'nin mutabakat kapsamÄ±ndaki bÃ¶lgeler iÃ§in ABD'yle, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki diÄŸer alan iÃ§in ise Rusya'yla mÃ¼zakere etmek zorunda olduÄŸunu, bu zorunluluÄŸun sadece diplomatik gerÃ§eklerden deÄŸil, aynÄ± zamanda ekonomik gerÃ§eklerden de kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir Ã¼lke ekonomisinin dÄ±ÅŸ etkilere aÃ§Ä±k olmasÄ± durumunda diplomasi ve siyasetinin de dÄ±ÅŸ etkilere aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± savunan AkÅŸener, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nler bunun kanÄ±tÄ±dÄ±r. Ãœretebilen, ayaklarÄ± Ã¼zerinde durabilen, baÅŸkalarÄ±nÄ±n sÄ±cak parasÄ±na muhtaÃ§ olmayan bir Ã¼lke ekonomisi, siyaseti de diplomasiyi de gÃ¼Ã§lendirir. Ama bir Ã¼lkede insanlar iÅŸsizse, Ã¼retim yoksa, bankalar yabancÄ±larÄ±n eline geÃ§miÅŸse, devletin en stratejik kurumlarÄ± bile baÅŸka Ã¼lkelere teslim edilmiÅŸse, siyasette de diplomaside de beliniz bÃ¼kÃ¼lÃ¼r. TÃ¼rkiye'deki manzara ortada. 2007'den bu yana, Ã¼lkemizin bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ortada. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nden bugÃ¼ne iÅŸsizlikteki artÄ±ÅŸ ortada." diye konuÅŸtu.

AkÅŸener, TÃ¼rkiye'deki iÅŸsizlik rakamlarÄ±na da deÄŸinerek, 1 milyon 100 bini Ã¼niversite mezunu olmak Ã¼zere, 8 milyonu aÅŸkÄ±n vatandaÅŸÄ±n iÅŸsiz olduÄŸunu ifade etti.

Ã‡alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ±ndaki nÃ¼fusun iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n 2 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren AkÅŸener, "Åžehirlerimizde iÅŸsizlik, Ã¼st Ã¼ste 16 aydÄ±r artmaya devam ediyor. Son iki ayda, 2 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z daha iÅŸsiz kaldÄ±. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela Adana'nÄ±n nÃ¼fusu 2 milyon 200 bin. Son iki ayda, Adana'nÄ±n nÃ¼fusu kadar vatandaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸsiz kaldÄ± demek." diye konuÅŸtu.

Meral AkÅŸener, konuÅŸmasÄ±nda TCDD'nin tarihi HaydarpaÅŸa ve Sirkeci GarlarÄ±nÄ±n atÄ±l durumdaki depo sahalarÄ± bÃ¶lgesinin, sadece "kÃ¼ltÃ¼r ve sanat etkinliklerinde kullanÄ±lmak Ã¼zere" kiraya verilmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± ihaleyi de eleÅŸtirdi.

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Â "TÃœRKÄ°YE'YÄ° TEKRAR 17. BÃœYÃœK EKONOMÄ° YAPACAÄžIZ"

TÃ¼rkiye'nin Ä°YÄ° Parti iktidarÄ±nda Ã¼retime dayalÄ± ve verimliliÄŸi esas alan bir modele geÃ§iÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden AkÅŸener, iktidar olduklarÄ±nda Ã¼lkenin ekonomide kalitesiz bÃ¼yÃ¼me hastalÄ±ÄŸÄ±ndan da kurtulacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

AkÅŸener, projelerini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"TÃ¼rkiye ilk aÅŸamada 1 trilyon dolarlÄ±k hasÄ±laya ulaÅŸÄ±p, tekrar 17. bÃ¼yÃ¼k ekonomi olacak, sonrasÄ±nda da 1 buÃ§uk trilyonluk milli gelir hedefine hÄ±zla yÃ¼rÃ¼yecek, tarÄ±mÄ±n milli gelirdeki payÄ±nÄ±, yÃ¼zde 10'un Ã¼zerine Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Sanayideki KOBÄ°'ler gibi, tarÄ±mda da kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli aile iÅŸletmelerini esas alacaÄŸÄ±z. Bizim Ã§iftÃ§iye bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, giriÅŸimciye bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdan farksÄ±zdÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon aile iÅŸletmesini gÃ¼Ã§lendirmek, temel hedefimiz olacak. GenÃ§lerin aile iÅŸletmelerinde devam etmelerini teÅŸvik edeceÄŸiz. TarÄ±mda giriÅŸimci olarak devam eden genÃ§lerin ÅŸayet evliyseler, eÅŸlerinin de BaÄŸ-Kur primlerini 5 yÄ±l boyunca devlet olarak biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. OnlarÄ±n saÄŸlayacaÄŸÄ± Ã¼retim bu maliyeti kat be kat karÅŸÄ±layacak.

Teknoloji odaklÄ± sanayi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programÄ± vasÄ±tasÄ±yla, Ã¼retim ve ihracatÄ±mÄ±zda, orta ve ileri teknolojili Ã¼rÃ¼nlerimizin payÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. Ãœlkemizde 3 buÃ§uk milyon KOBÄ° var. Bu, Ã§ok ciddi bir istihdam potansiyeli demek. Yeni nesil giriÅŸimcilik yanÄ±nda, teknoloji geliÅŸim merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hem verimliliÄŸi hem de istihdamÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. KOBÄ°'lerde mevcut teknoloji seviyesini yÃ¼kselttiÄŸimizden, istihdam edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± da artacak. Bu plan Ã§erÃ§evesinde 2 milyondan fazla vatandaÅŸÄ±mÄ±za iÅŸ saÄŸlayacaÄŸÄ±z."

AkÅŸener, TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda 28 milyon insanÄ±n istihdam edildiÄŸini, gÃ¶revi devraldÄ±klarÄ±nda bu rakamÄ± 36 milyonun Ã¼zerine Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°YÄ° Parti'nin gÃ¼Ã§Ã¼ ve mutlu bir TÃ¼rkiye'yi hayal ettiÄŸini kaydeden AkÅŸener, "BÃ¶yle bir TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda herkes hareketlerine dikkat edecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bilecekler ki gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z. PeluÅŸ kafalÄ± biri Ã§Ä±kÄ±p Ã¼lkemize ve milletimize hakaret edemeyecek. Bilecek ki TÃ¼rkiye'yi onca hakaretine raÄŸmen hala, 'Dostum' diyebilen birileri yÃ¶netmiyor. BÃ¶lgemizdeki meselelerde, figÃ¼ran olmayacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ herkes kabul edecek ki TÃ¼rkiye ele gÃ¼ne muhtaÃ§ deÄŸildir. Ä°mkanlarÄ±, kaynaklarÄ± vardÄ±r ve bunlarÄ± doÄŸru kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte o zaman TÃ¼rkiye, ikna olmaya giden deÄŸil, ikna eden bir Ã¼lke olacak."

AkÅŸener, toplantÄ± sonrasÄ± Sudan asÄ±llÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± ve partisinin Ä°zmit GenÃ§lik KollarÄ± muhasip Ã¼yesi Zehra Ã–zdemir'e sarÄ±larak fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

Meral AkÅŸener, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta bir vatandaÅŸÄ±n af beklentilerine iliÅŸkin talebine "MHP'nin getirdiÄŸi tekliflerin birÃ§oÄŸunu destekledik. Onlar bize destek olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in biz bir teklif getiremiyoruz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.