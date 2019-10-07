PKK’lıların sayısı 600’ün altına düştü

Soylu, AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda “Güvenlik Değerlendirme Sunumu” yaptı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Soylu haritada belli yerleri göstererek yürütülen tüm operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Sadece eylül ayında gri kategoride “sözde üst düzey teröristlerden” dokuzunun da bulunduğu yaklaşık 190 kişinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Soylu, yıl başından bu yana toplamda 12 binin üzerinde operasyon düzenlendiğini söyledi.

Varlığı düşüyor

Edinilen bilgiye göre. Diyarbakır’da annelerin HDP il binasında yaptıkları eylemin önemli olduğunu da ifade ederek bu eylemden sonra PKK’ya katılımların neredeyse sıfırlandığını aktaran Soylu’nun, “PKK terör örgütünün yurtiçinde ve yurtdışındaki varlığına son 40 yılın en ağır darbeleri vuruluyor. Şu anda sayısı 600’e kadar, hatta 600’ün de altına düştü. Hız kesmeden, yaz-kış demeden mücadele veriyoruz, kararlı tutum sürecek. Bu varlığın operasyonlar sürdükçe daha da azalacağına inancımız tam” dediği belirtildi. Soylu, sadece teröristlerin değil, teröristlerin lojistik olarak kullandığı tüm noktalardaki depo, barınak, mühimmat noktalarının da başarı ile yok edildiğini kaydetti.

‘Milyonlarca tarama’

Soylu’nun Türkiye’nin istihbarat anlamında teknolojiyi çok ileri düzeyde kullandığını söylediği de belirtilirken, bu konuda Eskişehir’de yakalanan MLKP’lileri örnek gösterdiği öğrenildi. Adana’daki polislere yönelik terör saldırısını gerçekleştiren ve organize eden iki kişinin yüz resimlerinin tespit edilmesinin ardından 81 ilde MOBESE’lerden alınan 100 milyonlarca fotoğrafın tek tek tarandığını ifade eden Soylu’nun, “Çok başarılı bir operasyon ile teröristleri Eskişehir’de tespit ettik. Yerli ve milli olan yüz tarama sistemleri yazılımları ile bu yapıldı” dediği kaydedildi.