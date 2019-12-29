Politika kurulları sunum yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’un son günü yeni hükümet sistemi kapsamında bakanlık politikalarını belirlemek için kurulan ve bir senesini dolduran dokuz politika kurulunun başkan vekili ile bir araya gelecek. Bakanlıklar ve politika kurulları arasındaki koordinasyonla ilgili yaşanan bazı sorunların da gündeme gelmesi beklenen toplantıda, kurul başkan vekilleri 1 yıl içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili Erdoğan’a sunum yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı’nca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek, bakanlıkların uygulayacağı politikaları belirlemek üzere dokuz politika kurulu oluşturulmuştu. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulları kurulurken, başkanlıklarını Erdoğan’ın üstlendiği kurullara geçtiğimiz yılın ekim ayında kurul başkanvekilleri ve üyeleri olarak 76 ismin ataması yapılmıştı.

‘Yetki alanı’ masada

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 2019’un son günü, bir senesini dolduran dokuz politika kurulunun başkan vekili ile bir araya gelecek. Başkanvekilleri, kurullarının 1 yıl içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili Erdoğan’a sunum yapacak. Toplantıda, yeni hükümet sistemi ile birlikte en çok yaşanan sorulardan biri olduğu dile getirilen bakanlık ve kurullar arasında proje üretiminde yaşanan yetki alanı sorunu da masada olacak.

Toplantıda, rapor sunumlarının yanı sıra gündem ile ilgili değerlendirmelerin de yapılması planlanıyor. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz Çalıştayı düzenlemişti.

Doğu Akdeniz’deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirilmişti. Toplantıda hem Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hem de Libya konusunun gündemde olması bekleniyor.

9 kurulun 76 üyesi var

Cumhurbaşkanlığı yönetim şemasında 9 politika kurulu bulunuyor. Her bir kurulda konularında yetkin 8’er isim yer alıyor. Kurullar ve başkan vekilleri şu isimlerden oluşuyor:

1. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Hasan Mandal

2. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Yavuz Atar

3. Ekonomi Politikaları Kurulu: Gülsüm Azeri

4. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: İbrahim Kalın

5. Hukuk Politikaları Kurulu: Mehmet Uçum

6. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: İskender Pala

7. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Serkan Topaloğlu

8. Sosyal Politikalar Kurulu: Vedat Bilgin

9. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu: Şükrü Karatepe