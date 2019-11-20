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20.11.2019 - 19:52 |

Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelmeye ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız.

Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brükseldeki NATO Karargahında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Pompeo görüşmeye dair, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelmeye ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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