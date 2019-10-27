PYD/YPG tünel ve hendek kazmaya devam ediyor

Resulayn’ın güneyindeki bazı köylerde de Suriye Milli Ordusu ile YPG’liler arasında çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ayn El Arap’ta (Kobani) devriye yapan Rus askeri, önceki gün de 25 araçlık yeni bir konvoyu bölgeye getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı da, Rus askeri polisinin dün Türkiye-Suriye sınırında 210 km’lik bir rotada (Kamışlı-Matalı) devriye attığını açıkladı.



Kobani’den çekilmesi gereken YPG/PKK’lılar ise tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri lastik ve akaryakıtla doldurduğu belirtilirken, yeni hendek ve tünel açılan yerlerin Türkiye sınırından 18 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi. Kana (Kınaya), Düveyrat, Dirbasa ve Şuyuh köylerinin bulunduğu hat, M4 kara yolunun kuzeyinde yer alıyor.



Anlaşmaya rağmen Suriye kuzeyindeki farklı yerlerden de çatışma haberleri geliyor. YPG’nin çekilmesi gereken noktalardan biri olan Menbiç’te önceki gün SMO ve YPG arasında çatışma çıktı. Menbiç kuzey batısında bulunan Saydiye çevresinde de karşılıklı çatışma yaşandığı bildirildi.