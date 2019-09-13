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13.09.2019 - 02:01 | | AA

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

 

Buna göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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