MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetRusya ile tarihi mutabakat! İşte 10 maddelik anlaşma
22.10.2019 - 20:08 |

Rusya ile tarihi mutabakat! İşte 10 maddelik anlaşma

Rusya ile Suriye arasındaki kritik görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 maddelik tarihi mutabakatı açıkladı

Rusya ile tarihi mutabakat! İşte 10 maddelik anlaşma

İşte 10 maddelik tarihi mutabakat...


Türkiye – Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası (22 Ekim 2019, Soçi)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır:

1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rusya ile tarihi mutabakat! İşte 10 maddelik anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 150 saatlik süre yarın başlıyorSoçi'de bir araya gelen Türkiye ve Rusya liderlerinin gündeminde, Barış Pınarı Harekâtı ve Suriye krizi vardı. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bir mutabakata imza attık. 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak." şeklinde konuştu.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın hava nasıl olacak? 23 Ekim Çarşamba il il hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? 23 Ekim Çarşamba il il hava durumu

Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur

MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur

Eski Erçiş Belediye Başkanı tutuklandı

Eski Erçiş Belediye Başkanı tutuklandı

Sıradaki Haber