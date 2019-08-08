Rusya ile vize serbestisi başladı

Açıklamada, Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin uygulanacağı bildirildi. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşlarının da Türkiye’ye seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacağı aktarılan açıklamada, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacağı kaydedilirken, karşılıklı vize serbestisinin, dünden itibaren geçerli olduğu bildirildi. 12 Mayıs 2010’da imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 itibarıyla kısmen tekrar yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, “Temennimiz, anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır” ifadesi yer aldı.