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25.12.2019 - 13:47 | | AA

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Vazgeçmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Vazgeçmeyeceğiz

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şehir hastaneleriyle  ilgili sistematik bir karalama kampanyasının sürdürüldüğünü ifade ederek, malzeme  eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamadığı iddialarının doğru olmadığını  söyledi.

Sağlık yatırımlarının en önemli ayağı olan 10 şehir hastanesinin  hizmete girdiğini belirten Koca, 8 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini,  genel bütçeden yapılması planlanan 12 hastaneden 3'ünün proje ihalesine  çıkıldığını bildirdi.

Üç aylık süreçte kalan 9 hastanenin de proje ihalelerine çıkılacağını  bildiren Koca, "2023'ten önce bu hastaneleri bitirmek üzere plan yaptık. Genel  bütçede ona göre olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim, sevdam" olarak ifade  ettiği şehir hastanelerinin yapımının hız kesilmeden sürdürüleceğini vurgulayan  Koca, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model  değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan  vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"GÜNDE 500 AMELİYAT YAPILIYOR"

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen üçüncü büyük  3 bin 704 yatak ve 1 milyon 350 bin metrekare alana sahip Ankara Şehir  Hastanesinin bu yıl hizmete girdiğini hatırlatan Koca, "Ankara Şehir Hastanesinde  6 Şubat'tan bu yana 2 milyonun üzerinde hastaya bakıldı. Günde şu an 500 ameliyat  ayda ise 14 bine yakın ameliyat yapılıyor. Günlük 17 bin poliklinik kapasitesine  ulaşıldı." bilgisini verdi.

Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların durma noktasına geldiği,  malzeme temin edilemediği şeklinde bir karalama kampanyasının yürütüldüğüne  dikkati çeken Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılmadığı gibi bir durum  asla söz konusu değil. Yeri geldiğinde malzeme fiyatlarının SUT fiyatlarından da  yukarıda olduğu dönemde bile kendi global bütçemizden karşılayarak,  vatandaşımızın ameliyatlarını asla yapmıyor noktasında olmadık. Ankara Şehir  Hastanesinde bu anlamda malzeme olmadığından ameliyatların yapılmadığına dair bir  durum söz konusu değil."

 

 

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