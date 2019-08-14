‘Sahte ilaç cezaları artırılsın’ teklifi

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi Türk Ceza Kanunu’nun 187’nci maddesinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Bu kapsamda, sahte ilaç ya da gıda takviyesi üretimi yaptığı veya bunları pazarladığı tespit edilenler için öngörülen ceza sınırı bir yıldan 5 yıla yükseltiliyor. Taşçıer teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“İnternet, televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçları üzerinden tanıtımları ve yasa dışı olarak satışları yapılan ve çok büyük çoğunluğu sahte olan ‘gıda takviyesi, hızlı kilo verdiren, saç çıkartan veya cinsel içerikli haplar, yağ yakıcı çay’ gibi birçok ürünün yarattığı sorun, gerek ülkemizde gerekse dünyada giderek büyüyen bir olgu haline gelmiştir. Herhangi bir doktor ve eczacı kontrolü ve onayı olmadan, hiç bir tetkik ve tahlil yapılmadan, kolayca ulaşılabilen bu ürünler, kişilerin kronik rahatsızlıklarını tetikleyerek komaya ve vücutta geri dönülmez hasarlara neden olabilmektedir. Bu sözde ilaç ve benzeri ürünler sağlık problemlerine ve ölümlere yol açtığı kadar, aynı zamanda hızla büyüyen bir dolandırıcılık faaliyeti halini almıştır.”