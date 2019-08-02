Göker şu bilgileri verdi: “Malzeme alımlarında diskotek malzemeleri de var. Burada Millet Bahçesi değil de hoplanıp zıplanılacak Salda City planlanmış. Birincisi uzunluğu belli olmayan bir alanda 4.5 metrelik bir su basmanı yapılıyor. Su basmanı zemini sağlamlaştırmak için yapılır. Hani çivi çakılmayacaktı. Bu, beton döküleceğini gösteriyor.”

4413 metrekarelik kapalı alanı soğultmak için toplam 650 bin BTU’luk klima ihalesi olduğunu da belirten Göker, “Bir klima dışarıya ortalama 40-60 derecelik ısı verir. 650 bin BTU’luk klimaların ne kadar yüksek ısı vereceği düşünülürse, göl etrafındaki bitki ve canlılara vereceği zarar açık” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da “Projenin ihalesi, Çevre Kanunu’na aykırıdır”dedi. l