Salıcı ve Erkek’e tam yetki verildi

CHP’nin kongre süreçlerinin koordinasyonu ile ilgili sorumluluk Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek’e verildi. CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra partinin 2020 kurultayı kapsamındaki kongre süreçleri değerlendirildi. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı 8 Kasım’da mahalle delegeliği seçimleriyle başlayan kongre süreçleri konusunda bilgi verdi.

İki isme tam yetki

Toplantıda, nisan 2020’de yapılması planlanan Genel Başkan ve Parti Meclisi seçimli 37. Olağan Kurultay süreci ile ilgili sorumluluk Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salıca ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e verildi. İki ismin; ilçe ve il kongrelerinin tarihinin belirlenmesi ve itirazların değerlendirilmesi de dahil olmak üzere sürecin koordinasyonundan sorumlu olacağı öğrenildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki okur-yazarlık oranıyla ilgili yaptığı açıklamalar da gündeme geldi.

‘Hakikat güçlüdür’

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda, “Tarihi çarpıtmak, ekonomik konuları gizlemek için yaratılan gündemler bunlar. Bu tarih üzerine yanlış açıklamaları daha sık dile getirecekler ama hakikat onlardan daha güçlüdür” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, son dönemde gündeme gelen toplu intihar vakalarının araştırılması için kurmaylarına talimat verdiği, konuyla ilgili hem parti içinde hem de TBMM’de çalışma yürütülmesini istediği aktarıldı.

Eski başkana uzaklaştırma

İzmir’de, Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, sözlü ve fiziki saldırısına uğradığı eski Belediye Başkanı Vefa Ülgür hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Sengel, geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, Selçuk’un eski Belediye Başkanı CHP’li Vefa Ülgür’ün sözlü ve fiziki saldırısına uğramış, Şirince Mahallesi’ndeki kutlamalar esnasında yaşanan olay kameralara da yansımıştı. Olay sonrası Vefa Ülgür ve yanındaki bazı kişiler gözaltına alınmış ancak ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı. Sengel’in şikayeti üzerine Vefa Ülgür için uzaklaştırma kararı verildi. - UMUT KARAKOYUN İzmir DHA

‘Ziyaretin amacı fotoğraf olmamalı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti konusunda, “Madem bizleri dinlemeyip gidiyorsunuz bari bu seyahati milletin hakkını korumak için değerlendirin” dedi.

Öztrak, dün CHP MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “AK Parti Genel Başkanı tüm ikazlarımıza rağmen ABD’ye gidiyor. ABD Başkanı’nın milletimize hakaretler içeren kağıt parçasının kabul edilemez olduğunu söyledik. Milletimizin şan ve şerefine yapılan hakaretler orta yerde duruyor. Ama Cumhurbaşkanı, Washington’a gitmeye ve mektubu Trump’a ‘takdim etmeye’ karar vermiş görünüyor. Trump hakaret ediyor, Erdoğan takdim ediyor. Bu nasıl bir teslimiyet? ABD’ye gitmekte bu kadar ısrarın sebebini anlamak mümkün değil. Madem bizleri dinlemeyip gidiyorsunuz bari bu seyahati milletin hakkını korumak için değerlendirin. Bu ziyaretin amacı sarayda bir aile fotoğrafı çektirmek olmamalıdır. Trump’ın Erdoğan’a S400’ler ile ilgili yeni bir tehdit mektubu gönderdiği söyleniyor. Doğruysa bu mektubu ne yapacaksınız?”

‘Tehdide aldırmamalı’

Öztrak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmemesi durumunda yaptırım uygulanabileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, “Bu S-400’lere para ödendi. Şimdi nasıl olacak da bu S-400’ler kullanılmayacak? Türkiye bu tür tehditlere aldırmamalıdır” dedi. - ANKARA Milliyet