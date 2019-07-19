Savcı, Kaftancıoğlu’na 17 yıl hapis istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak”, “terör örgütü propagandası yapmak”la suçlanan Kaftancıoğlu’nu savunmak için 50’yi aşkın avukat duruşmaya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ise avukatları temsil etti. Davanın diğer müştekilerinin yanı sıra katılma talebinde bulunan bazı 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nun esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.