Savunma Sanayii Başkanı Demir: Ambargolar için tedbirimizi aldık

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TSK’nın Barış Pınarı Harekâtı’nda büyük ölçüde yerli ve milli ürünleri kullandığını belirterek, savunma sanayisine yönelik ambargolar için alternatif kaynak ve yerli üretim konularında tedbirlerin alındığını açıkladı. Demir, yaptığı değerlendirmede, Türk savunma sanayisinin bütün paydaşlarıyla her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı’nda da silahlı kuvvetlerin yanında olduğunu söyledi.

Demir, “Helikopterimizden insansız hava araçlarımıza, akıllı mühimmatlardan füzelere, piyade tüfeğinden zırhlı araçlarımıza ve elektronik harp sistemlerimize varıncaya kadar Mehmetçik’in sahada ihtiyaç duyduğu ve kullandığı sistemler çok büyük oranda yerli ve millidir, Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerdir” dedi. Türk savunma sanayisine ambargo uygulanacağına yönelik gelişmelere de değinen Demir, şunları kaydetti:

“Ambargo, silah satış yasağı gibi kararlar bizi etkilemeyecektir. Bunlarla ilgili analizlerimizi yaptık, alternatif kaynak ve yerli üretim gibi konular da dahil gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bu operasyon ve bazı ülkelerden gelen bu sesler, savunma sanayisinde son yıllardaki yerlileştirme çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.” -ANKARA Milliyet