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18.07.2019 - 07:50| SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Savunmada ihracat hedefi 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayi ihracatının 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Savunmada ihracat hedefi 10 milyar dolar

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 11. Kalkınma Planı kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yar-dımcısı Fuat Oktay, görüşmelerde güvenlik harcamalarına ilişkin bilgiler verdi. Oktay, güvenlik har-camalarının son 5 yılda dört kat arttığına ilişkin iddialara şu sözlerle yanıt verdi: “Güvenlik ve savun-ma ile ilgili kurumlara 2014’te 51.9 milyar TL harcama yapılmıştır. 2019’da ise tahsis edilen ödenek tutarı 111.4 milyar TL’dir. Bu kurumların bütçesi dört kat değil yaklaşık iki kat artmıştır. Çevremizde olan gelişmeleri düşündüğümüzde bu artışın neden olduğu anlaşılır.”

Savunma sanayisine yönelik attıkları adımlarla savunma sanayi dışındaki sektörleri de hareketlen-dirmek istediklerini dile getiren Oktay, “2013’te 1.6 milyar dolar olan savunma sanayi ihracatımız 2018’de 2.2 milyar dolara yükselmiştir. Plan dönemi sonunda ihracatın 10 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Savunma sanayi teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde ve sivil kullanım imkanı olacak yeni ürünlerin geliştirilerek imalat sanayisinin rekabet gücünün artırılmasında büyük önem taşımaktadır” dedi.

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