Öztrak, dün CHP MYK toplantısı devam ederken parti genel merkezinde açıklama yaptı. Öztrak belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin şunları kaydetti

‘Hukuki değil’

“Millet iradesine ve sandığın namusuna yeni bir saray darbesi yapıldı. Bundan beş ay önce gerekli hukuki şartları yerine getirerek seçime giren ve millet iradesiyle iş başına gelen; Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanları görevden alındı. Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Aday olmalarında hukuken sakınca görülmeyenler, seçime girerler. Bundan beş ay önce YSK tarafından da adaylıkları uygun görülen ve millet tarafından seçilen bu belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil, siyasidir. Bu ülkede seçime girmek serbest ama seçilmek yasak anlamına gelen bir karadır. Hukukun üstünlüğü ve seçme seçilme hakkı bu kararla yok sayılmıştır. Darbe dönemlerinde ne yapıldıysa bugün de o yapılmıştır.”

Sandık vurgusu

Terörle mücadelenin Türkiye’nin ortak milli meselesi olduğunu belirten Öztrak “CHP, terörün her türlüsünü lanetler ve terörü bir insanlık suçu olarak görür. Ancak terörle mücadele, milli iradeye baskı ve vesayet uygulamanın siyasi aracı haline de dönüştürülmemelidir. Bu terörün değirmenine su taşımak olur.

Ülkenin seçilmiş başbakanı Ahmet Davutoğlu zorla istifa ettirildiğinde de AK Partili belediye başkanları istifaya zorlandığında da bugünkü tavrımızı gösterdik. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye’ye vurulmuş bir darbedir. Seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen kayyumla gidecekse,

sandık anlamını kaybeder” diye konuştu.