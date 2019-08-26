Şehitler için taziye mesajları

Mesajlardan bazıları şöyle:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Pençe-3 harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Pençe-3 Harekatı’nda, PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Acımız büyük olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız. Terörizm ülkemize musallat olmuş büyük bir melanet ve musibettir. Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

- TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım: Irak’ın kuzeyinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada ne yazık ki 3 askerimiz şehadet şerbetini içti. Şehitlerimize Rabb’imden rahmet, yaralanan 7 Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Pençe-3 Harekâtı’nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Irak’ın kuzeyinde şehadet mertebesine ulaşan üç askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler.