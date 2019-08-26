MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetŞehitler için taziye mesajları
26.08.2019 - 08:45| ANKARA Milliyet

Şehitler için taziye mesajları

Pençe-3 harekâtında şehit olan askerler için çok sayıda taziye mesajı geldi.

Mesajlardan bazıları şöyle:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Pençe-3 harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Pençe-3 Harekatı’nda, PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Acımız büyük olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız. Terörizm ülkemize musallat olmuş büyük bir melanet ve musibettir. Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

- TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım: Irak’ın kuzeyinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada ne yazık ki 3 askerimiz şehadet şerbetini içti. Şehitlerimize Rabb’imden rahmet, yaralanan 7 Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Pençe-3 Harekâtı’nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Irak’ın kuzeyinde şehadet mertebesine ulaşan üç askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler.

Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Sıradaki Haber