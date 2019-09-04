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04.09.2019 - 12:05| AA

Şenocak, İBB'den çıkartılan işçilerle ilgili açıklama yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilerle ilgili "Bugün Büyükşehirde yaşananlara baktığımızda, oradaki binlerce insanın iş akdinin sona erdirilmesi sadece bir mesaja dayandırılacak kadar basit bir olay değildir." dedi.

Şenocak, İBB'den çıkartılan işçilerle ilgili açıklama yaptı

Şenocak, seçimlerde AK Parti'ye geçen Çatalca Belediyesini ziyaretinde, Belediye Başkanı Mesut Üner ve çalışanları tebrik ederek, personelle pasta kesti.

Belediyeden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan  Şenocak, Mesut Üner'e başkanlığı aldıktan sonra işten çıkarma yapıp  yapmadıklarını sorduğunu ve işçi çıkarılmadığı yanıtını aldığını söyledi. "Önce  insan" diyen bir yönetim anlayışları olduğunu ifade eden Şenocak, şöyle konuştu:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğinden gelen bir partiyiz. Bu  anlamda biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki mevcut kadrolarla yola devam  etmemizde sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği de bugün Çatalca Belediyesidir.  Çatalca Belediyemiz geçmişte CHP zihniyetiyle yönetilen bir ilçe belediyesi  sizlerin de bildiği üzere. Bugün belediye başkanımız mevcut kadrolarla, hiçbir  değişikliğe gitmeden şu anda buradaki yönetimini yapmış oluyor."

"HİÇBİR DÖNEMDE İŞÇİ KIYIMINA MÜRACAAT ETMEDİK"

Şenocak, kendileri için belediyede çalışanların siyasi veya dünya  görüşünün önem arz etmediğini söyledi.

Parti geleneklerinin hep böyle olduğunu dile getiren Şenocak, şöyle  devam etti:

"Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zamandan bu  güne kadar gelen zaman dilimi içerisinde hükümetimizde, diğer noktalarda, hiçbir  dönemde işçi kıyımına müracaat etmedik. Özellikle bugün Büyükşehirde yaşananlara  baktığımızda oradaki binlerce insanın iş akdinin sona erdirilmesi sadece bir  mesaja dayandırılacak kadar basit bir olay değildir. Orada çalışan her bir  kardeşimiz, arkadaşımızın belki yarın düğünü olacak. Doğumu olacak, çocuğu  rahatsız olan insanlara denk geldik. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Eğitim  hayatına başlayacak olan yeni çocuklarımızın geleceğiyle alakalı belki aileleri  planlamalar yapmıştır. Onun için tek mesajda insanların hayallerini yıkacak bir  hale getirmemek lazım. Seçimden önce malum belediye başkanı neyi söylüyordu?  'İstanbul'u kucaklayacağız. 16 milyonla beraber yöneteceğiz.' Sevgi pıtırcıklığı  vardı biliyorsunuz. Hani yönetim anlayışınız, insana değer verme anlayışınız?"

Şenocak, insanlara verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyerek,  "Bu zihniyetin geçmişten bugüne zaten yönetim anlayışı hep buydu. Şimdi bir  örneğini daha görmüş oluyoruz. Ben özellikle şunu söylemek isterim ki, insanlara  verdiğiniz sözleri yerine getirin. Ben oradaki kardeşlerimizin, iş akdi sona eren  kardeşlerimizin hukuk çerçevesi içerisinde sonuna yanında olacağımızın altını  çizmek isterim." şeklinde konuştu.

Partizancılık sistemiyle bir yönetim anlayışı olamayacağına vurgu  yapan Şenocak, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimizin içerisinde emekçi kardeşlerimizin dünya  görüşü, siyasi görüşü bizim için bir önem arz etmez. Sonuçta bunlar bir emek  veriyor, emeklerinin karşılığını alıyor. İnsan odaklı bakmamız lazım bu işe.  Burada seçim sürecinde yapmış oldukları ittifak anlaşmaları, buraları, birilerine  vaatleri... Herhalde anladığımız kadarıyla bu vaatleri bir şekilde hayata  geçirmeye gayret edecekler. Ama olur ki; kendi aranızda yapmış olduğunuz,  vicdanlara da sığmayacak ittifak anlayışlarını, insanların da geleceğini  mahvederek hayata geçirmeye çalışmayın."

 

 

 

 

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