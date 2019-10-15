Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekâtımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir" dedi.