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15.10.2019 - 17:26 | | DHA

Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekâtımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir" dedi.

 

Bakanlık duyurdu: 391 gözaltıİçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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