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08.08.2019 - 07:53| ANKARA Milliyet

Şentop: Üç temel kıstasımız vardır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin artık soğuk savaş gettolarından birine mahkûm, iç çelişkilerine hapsolan bir ülke olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Şentop: Üç temel kıstasımız vardır

Şentop, “Hem bölgesel hem de küresel anlamda gücümüzün farkındayız ve bu gücü diplomatik zeminde ortaya koymak bakımından üç temel kıstasımız vardır: Milli çıkarlarımızın muhafazası, barış esaslı olmak üzere insanlığın ortak iyiliği ve makuliyet” dedi.

Kahvaltıda buluştu

Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılan büyükelçilerle TBMM’de kahvaltıda bir araya geldi. Dünyayı İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına uygun tasarlanan düzenle yönetmenin artık mümkün olmadığını belirten Şentop, Türkiye’nin, her alanda belirsizliğin istikrarlı bir hal aldığı günümüz dünyasında, bölgesel ve küresel anlamda hamleler yapan yeni ve diri bir aktör olarak öne çıktığını vurguladı. Şentop, “Soğuk savaşı takip eden dönemde kendi içine hapsolmuş Türkiye, bugün daha güçlü ve iddialı bir performans ortaya koymaktadır. Türkiye’yi masada sadece bir sorun başlığı olarak görmek isteyenlerin, Türkiye’nin masaya çözüm ortağı olarak oturma talebinden memnuniyet duymaları elbette mümkün değildir fakat Türkiye artık dönemeyeceği ve dönmemesi gerektiği kadar ilerlemiştir” diye konuştu.

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