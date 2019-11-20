Şentop’tan İYİ Parti’ye ‘100. yıl’ ziyareti

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası Şentop, 23 Nisan 2020’nin TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu, bu kapsamda gelecek yıl birtakım etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Şentop, “Önceki hafta milletvekillerimizden görüş istemiştik, geçen hafta da Meclis’te grubu bulunan partilerimizin grup yönetimleriyle bir araya geldik. Şimdi de İYİ Parti Grup Başkanı ve grup başkanvekili arkadaşlarımızla görüştük. TBMM’nin 100. yılına yakışan güzel bir programla milletimizin karşısına çıkacağız” dedi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da 100 yıllık Meclis’in ruhuna uygun program hazırlanması üzerinde durduklarını ve Şentop’a bazı önerilerde bulunduklarını söyledi.