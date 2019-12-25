MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sinan Aygün savcılığa ifade verdi: Belgeleri sunacağız
ABONE OL
25.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Sinan Aygün savcılığa ifade verdi: Belgeleri sunacağız

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı “irtikap” suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sinan Aygün savcılığa ifade verdi: Belgeleri sunacağız

Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlenen Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi olan Aygün, avukatıyla birlikte öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı’na geldi. Aygün burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri hakkında açılan soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygün, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini, basın toplantısı ve televizyonlarda dile getirdiği iddiaları savcıya anlattığını söyledi. Savcının kendisinden bazı belgeler talep ettiğini, bunları dosya halinde sunacağını ifade eden Aygün, “Televizyonda sunduğumuz belgeleri avukatlarımız hazırlayacak, yarın öbür gün sunacağız” dedi.

‘Şikâyetçiyim’

Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesinden de görüntü alacağını söyledi. Savcılığın ses kayıtlarına da bakacağını dile getiren Aygün, Mansur Yavaş ile Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar’dan şikayetçi olduğunu belirtti. 

Daha fazla dayanamadı... Yaşlı kadını uçurdu!Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rekor Edirne'de! Bir yılda 123 bin 377 göçmen yakalandı

Rekor Edirne'de! Bir yılda 123 bin 377 göçmen yakalandı

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber