Sınırlarımızda kuş uçmayacak

Toplantıda, düzensiz göçle mücadeleye değinen Soylu, herkesin onur duyacağı bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Soylu, “Hopa’dan Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar. Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) olağanüstü bir proje. Denizlerimizde boş santimetrekare kalmayacak” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi’nde radar ve elektro optik sistemler ASELSAN tarafından, komuta kontrol ise HAVELSAN tarafından sağlanıyor. Projede Sahil Gözetleme istasyonlarına ASELSAN yapımı Serdar 7M radarı ve elektro optik sistemler yerleştiriliyor. Liman ve gemi trafik kontrolünde etkin olan Serdar 7M, 300’e kadar hedefin takibini otomatik yapabiliyor. Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi’nde Sahil Gözetleme İstasyonları tamamlanırken, sistemin yazılım çalışmaları sürüyor.

Elektronik duvar

Denizlerde alınan önlemlerin yanı sıra Doğu sınırında da kuş uçurtulmayacak. Yasa dışı göçmen geçişini engellemek için doğu sınırlarında yeni tedbirler alınacak. İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının ortak yürüttüğü projelerle sınıra elektronik bir duvar örülecek. Avrupa Birliği destekli 350 milyon euroluk projede, İran sınırına elektro optik kuleler kurulacak. Bu kulelerde ASELSAN’ın kara gözetleme radarları, termal kameralar bulunacak. İran sınırında göçmen kaçakçılığı rotasının kritik noktalarında inşaatı devam eden Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin çalışmalarına hız verilecek. Duvarın yapımı ile birlikte sınırda 10 kilometrelik bir güvenlik şeridi oluşturulacak.