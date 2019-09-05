‘Sivas Kongresi’nin şerefi Cumhur ittifakı’nındır’

CUMHURİYETİN SÜTUNLARI: Sivas’tan istiklal çıkmış, Cumhuriyet’in sütunları çakılmıştır. Sivas Kongresi’nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. CHP’nin bugün Sivas’ta toplanan PM ve Genel Başkanlarının yaptığı konuşma orta oyunu değilse aczin telaş maskesi takıp görücüye çıkmasından başkası olamayacaktır. CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır. Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur.



İSTİSMARA ÇANAK: PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur! Sivas’ta PM’yi toplayanlar hata yapmışlar, istismara çanak tutmuşlardır. Asıl toplanacakları orası değil emperyalizmin karanlık kovuğudur.



PKK’LILARA DESTEK TURU: CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum’da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı. Zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı. 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir. Madem Diyarbakır’a gitti gitmesine, evlatları dağa kaçırılan gözü yaşlı anaları da ziyaret etseydi! Terörü lanetleseydi. Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman Mehmetçiğe başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor? Teröristle yatan terörist kalkar. HDP’yle el ele tutuşanın yolu Kandil’e açılır. CHP yakasını bölücülere kaptırmıştır.



CHP KAYIŞ KOPARMIŞTIR: Kuva-yı Milliye’nin emaneti Cumhur İttifakı’ndadır. Sivas Kongresi’nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı’nındır. CHP’nin bu alanlarda dolaşması beyhudedir. Bu partinin anıları şu anda işgal ettiği vahim ve trajik alanla gömülmüştür. CHP kayış koparmıştır. Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümünü hürmetle anıyorum. Aziz Atatürk’e, kahraman şehitlerimize, Milli Mücadele’yi fedakarca yerine getiren Türk milletinin asil evlatlarına Allah’tan rahmet diliyor, Türkiye’nin sonsuza kadar yaşayacağını inançla ifade ediyorum.



Vekilden Bahçeli’ye Kuvayı Milliye silahı



MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bahçeli’ye Kuvayı Milliye birlikleri tarafından kullanıldığını belirttiği silahı hediye etti. Özdemir, “Birinci Dünya Savaşı döneminde ülkemizi işgal eden güçlere karşı Adana-Kahramanmaraş bölgesinde Kuvayı Milliye’nin kullandığı silahlardan birini Sayın Genel Başkanımıza arz ettik. Cenab-ı Allah kendilerini başımızdan eksik etmesin. İstiklalimizin güneşi vatanımız üzerinde her daim parlasın” dedi.

