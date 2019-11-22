‘Siyanür’ satışına beyanname şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yayınlanacak yönetmeliğe göre, siyanürün halka satışı piyasada veya internette yasaklanacak. Sadece “profesyonel ve endüstriyel kullanım için” kayıt şartıyla satın alınabilecek.



Takip edilecek

Siyanürün satışı ve takibi ile ilgili ilk somut adım ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atıldı. İmalatçı ve ithalatçılar ile dağıtıcılar da beyanname ile siyanür satabilecek. Yılda dört kez olmak üzere her yılın mart, haziran, eylül ve aralık aylarında alınan siyanür beyannamelerine göre siyanür dağıtım ve satışı kontrol altında tutulacak. Hazırlanacak beyannamelerde nerede kullanılacağı ne kadar alındığı ve adresler detaylı olarak verilecek. Yanlış beyan suç olacak.



Siyanürün satış ve dağıtımında denetim açısından etkin rol oynaması hedeflenen İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma bakanlıklarının yetkililerinin de bir araya gelerek alınacak önlemlere dair bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Bu kapsamda tüm bakanlıkların ilgili mevzuatları gözden geçirilecek. Önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın, “Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmeliği” üzerinde de çalışma yürütülürken, buradaki 23 kimyasal madde arasında “siyanür” de eklenebileceği kaydediliyor.



