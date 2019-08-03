Siyasette yeni bir ufuk açacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istediklerini belirterek, “Yeni bir ufuk açacağız siyasette ve o ufukla yola çıkıyoruz. Kavgadan uzak, herkesi kucaklayan, Türkiye’nin geleceğine odaklanmış bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz” dedi.

Yaşam tarzına saygı

Kılıçdaroğlu, CHP’nin; Rize, Artvin ve Ardahan’da kazandığı belediyelere yönelik “teşekkür” turuna başladı. Kılıçdaroğlu, iki günlük programı kapsamında dün sırasıyla; Fındıklı, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ilçe belediyeleri ile Artvin Belediyesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, Fındıklı Belediyesi önünde yaptığı konuşmada şöyle konuştu: “Elbette siyasette tartışmalar kavgalar da olabilir. Ama siyasetin değişmez bir amacı olmalıdır o da halka hizmet. Halka hizmet ediyorsanız, vergileri vatandaşın çıkarı için kullanıyorsanız, herkesin benim başımın üzerinde yeri vardır. Ama o paraları alıp başka bir yerde kullanıyorsanız, ona önce ben karşı çıkarım, çıkmaya da devam edeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Kavgadan uzak, herkesi kucaklayan, Türkiye’nin geleceğine odaklanmış bir siyaset anlayışı. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını siyasete malzeme yapmayan, herkesin yaşam tarzına saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Bazen şunu söylüyor korkutuyorlar ‘efendim CHP iktidara geldiğinde şunu şunu yapacak, gelmesin iktidara.’ Buradan söylüyorum, en ufak bir endişe duymayınız. Herkesin yaşam tarzına, inancına, kimliğine sonuna kadar saygılı olacağız. Yeni bir ufuk açacağız siyasette ve o ufukla yola çıkıyoruz. Her şey çok güzel olacak dendi, güzel oldu. Daha güzel olacak. Kibirden uzak olacak” diye konuştu.

Ülkücülere seslendi

Kürsüden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarlada çekilmiş fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, “Yağmur yok, çamur yok, kuru toprak. Aşık Veysel ‘benim sadık yarim kara topraktır’ diyor. Peki toprağa neden galoşla basarız? Ayakkabımız toz olmasın diye. Giydiğim pahalı elbise, ayakkabım toz olur diye böyle uzun galoş çizmeler doğru değil... Topraktan korkuyorsan gitme o zaman” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ülkücülere de seslenerek, “Bayrak benim bayrağım, vatan benim vatanımsa herkes ülkücüdür. Ama şunu sormak isterim; vatandaşlığı dolarla satılığa çıkaran bir hükümete ne denir? Bastın parayı al evi sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereyim diyorlar. Ben buna karşıyım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı para ile satılamaz, onun onuru vardır. Parayla satılıyorsa ve sen ona destek veriyorsan kusura bakmasın ben ona ülkücü de demem milliyetçi de demem” dedi.

Borçka’daki konuşmasında Muratlı Sınır Kapısı’nın açılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Size sözüm söz. Bunun için mücadele edeceğim. Maliyeti yüksek değil, para bulamıyorlarsa ben bulacağım” ifadelerini kullandı.

‘Atatürk’ün adını kaldıramazlar’

Kılıçdaroğlu, Fındıklı Kaymakamlığı’nın ilçedeki Millet Bahçesi’nin adının, “100’üncü Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirilmesine yönelik Belediye Meclisi kararına karşı çıkmasıyla ilgili tartışmalar hakkında da “Atatürk, sadece benim değil 82 milyonun ortak paydasıdır. Hiç kimse Atatürk’ün adını ne gönlümüzden ne Türkiye ne de dünya coğrafyasından asla kaldıramaz” dedi.