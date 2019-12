‘Siyasi ahlak yasası bir an önce çıkmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin yasaların ön gördüğü tarihte yapılacağını belirterek, “Biraz sabredeceğiz, yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı, genel seçimlerde değerlendireceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından “Ekonomide Yeni Arayışlar” başlığı adı altında düzenlenen Ekonomi Forumu’nun açılış konuşmasını yaptı. Toplumun artık düzgün bir siyasetçi ve saydam bir yönetim istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, hangi siyasal iktidar gelirse gelsin, Türkiye’yi kim yönetirse yönetsin yolsuzluklar konusunda duyarlı bir toplum yaratılması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Yolsuzluk her birimizin alın terimizin çalındığı bir süreç demektir. Yolsuzluk aynı zamanda siyasette iktidar olanların açtıkları beyaz sayfanın aşama aşama kirlenmesidir. Bu konuda atılacak en önemli adım siyasi ahlak yasasının çıkmasıdır” dedi.

Açlık sınırı altında

Önümüzdeki günlerde görüşmelerine başlanacak asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Devlet kendisi açısından enflasyonu yüzde 22.58 olarak belirledi. ‘Yılbaşından itibaren 22.58 zam yapacağım’ diyor. O zaman asgari ücrete de en az yüzde 22.58 zam ve büyümeden pay verilmesi lazım. Açlık sınırı altında kimsenin kalmaması lazım. İşçi sendikaları bunu gerçekleştirir mi, göreceğiz. İktidarın mı yanında duracaklar, işçinin mi yanında mı duracaklar. Asgari ücretin vergiye tabi olmaması lazım. Alınacaksa yüzde 1 sembolik vergi alınmalı” diye konuştu.

Yargı bağımsız olmalı

Can ve mal güvenliğinin teminatının bağımsız yargı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Var mı bu ülkede bağımsız yargı; hayır yok. Cumhurbaşkanı’nın bir sözcüsü var. Soruyorlar, belediye başkanları açığa alındı, yerlerine kayyum atandı. ‘Onlar suçludur’ diyor. Sen hakim misin? Hayır. ‘Onlar cezalandırılacak’ diyor. Sen hakim misin? Hayır. Ama onların cezalandırılacağını saray adına zaten dile getiriyor. Sonra kalkacağız biz, bütün dünyaya diyeceğiz ki biz; Türkiye’de bağımsız yargı var, herkesin can ve mal güvenliği var. İyi de, senin sözcün aksini söylüyor. Dolayısıyla can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde biz yeni arayışların rotasını belirlemeye çalışıyoruz” dedi.