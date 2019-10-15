Siyasi partilere Barış Pınarı turu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün siyasi partileri Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili bilgilendirdi. Akar’ın ilk durağa İYİ Parti Genel Merkezi oldu. Burada Genel Başkan Meral Akşener ile görüşen Akar’ın ikinci durağa CHP Genel Merkezi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve üç genel başkan yardımcısı ile görüşen Akar, daha sonra MHP Genel Merkezi’ne geçti. Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ülvi Yönter’in de bulunduğu MHP heyetini bilgilendirdi. Edinilen bilgilere göre Akar-Kılıçdaroğlu görüşmesinde CHP lideri, Türkiye’nin Şam yönetimi ile diyalog kurmasının önemli olduğunu belirtti. Yurt dışında harekât ile ilgili Türkiye aleyhinde bir algı oluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu durumun düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Akar ve Akşener görüşmesinde ise “harekatın süresi” gündeme geldi. Akar, harekatın ne zaman sonlanacağına ilişkin net bilgi vermedi ancak “takvimin önünde gidildiğini” açıkladı. MHP ise terörle mücadelede hükümete “açık çek” verirken, teröristlerin gittikleri yere kadar takip edilerek “kökünün kazınmasını” istedi. Akar, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri verdi:

TEL ABYAD KONTROLÜMÜZ ALTINDA: Barış Pınarı Harekâtı Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla, kahramanlığıyla, fedakarlığıyla devam ediyor. Tel Abyad kontrolümüz altında. Resulayn kontrol altında. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil. Bu manada mücadelemiz söz konusu değil. Onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla özellikle Kürt kardeşlerimizle ve Türkiye’deki, Suriye’nin kuzeyindeki... Onların rahatı huzuru ve güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Tel Abyad’da özellikle Resulayn’da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz lehindeoradaki vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler ve yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

TESPİT ETTİK: DAEŞ konusunda bildiğiniz gibi bir hapishane meselesi var. Bu hapishanelerle ilgili de biz, elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı DAEŞ hapishanesiydi. O da gittiğimiz zaman bunu YPG’liler tarafından boşaltıldığını, buradaki DAEŞ’lilerin kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraf ve filmle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye devam edeceğiz. Burada tabi insani konularda çok hassasız. Herhangi bir şekilde masum bir insana, masum kişiye zarar verilmemesi için, zarar gelmemesi için hem planlamada hem uygulamada hem icrada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Onun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Buradaki esas olan husus, ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz; esas olan budur.

EN KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ: Hakikaten istekli, yetenekli personelimizin çalışmalarıyla inşallah bu harekatı olabildiğince kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız. El yapımı patlayıcılarla, mayınlarla mücadele devam ediyor. Biliyorsunuz, birinci öncelikli olarak, Tel Abyad’daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. İkincisi de güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde evlerine ve topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız.

ABD İLE KOORDİNE İÇİNDEYİZ: Orada mevcut olan ABD ve koalisyon personeline zarar gelmemesi için tedbir alınmış bulunmakta. Onlarla sıkı işbirliği içindeyiz.

Oktay’dan Akar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Öte yandan Akar, MHP görüşmesi öncesinde Rus meslektaşı Sergei Şoygu ile telefonla görüştü. Akar, görüşmeye ilişkin “Faaliyetlerin koordinasyonu için yapılması gerekenleri karşılıklı görüştük. Yapıcı görüşmeydi. Önümüzdeki süreçte bu görüşmelere devam edecek” diye konuştu.