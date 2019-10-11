‘Siz çocuk ve kadın katilisiniz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, “Rabbimin bize fethi lütfedeceğine inanıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur, Suriye’ye refah, huzur gelir” dedi.

Harekâta karşı çıkan ülkelere tepki gösteren Erdoğan, Avrupa Birliği’ne de “Ey AB, kendinize gelin. Bak gene söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” diye seslendi.

Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde 132. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

KENDİ HALKINI KATLEDEN BİR İNSAN: Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin, Türkiye’ye karşı çıkması acziyet, teslimiyet hikâyesidir. 2011’den beri sorunun tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik. Bizzat Beşşar Esed’e bu doğrultuda defalarca telkinlerde bulunduk. Maalesef rejimin tercihi, demokratik yöntemlerden değil zor kullanmaktan yana oldu. 1 milyona yakın insanı, kendi halkını katleden bir insanla karşı karşıyayız.

TERBİYESİZLİK YAPMAYIN: Utanmadan sıkılmadan şu ifadeyi kullanıyorlar: Biz Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Şu anda sadece Kobani’den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hâlâ misafirimiz olarak yaşamaktadır. Amerika, AB bunu görmez. Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan bir grup var; onlar zaten gözleri var görmez ama göstereceğiz. Harekâtımızın altında güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var. Buna fırsat veremeyiz.

BİRKAÇ ZİBİDİ TERÖR ÖRGÜTÜ: Tüm NATO ülkelerine sesleniyorum, başta ABD’ye: Biz bir NATO üyesiyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye’ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içerisinde, NATO’ya karşı olan edimlerini yerine getiren en önemli ülkelerden biri Türkiye’dir. İlk 3-5’in içinde ücretini takır takır ödeyen ülke Türkiye’dir. Siz Türkiye’yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz.

TÜM UNSURLARIMIZ KATILDI: Dün (önceki gün) saat 16.00 itibarıyla Hava Kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Şu anda harekâtımız tüm unsurlarımızın katılımıyla Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor.

ÇOCUK KATİLİ SİZSİNİZ: Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar, boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak, gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Bunlar öyle terbiyesiz ki tutuyorlar, kendi yayın organlarından çocukları gösteriyorlar. Çocuk katili sizsiniz, kadınlara saldıran, onların katili sizsiniz. Biz, öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara, kadına, çocuğa asla elimiz kalkmaz. Bu bizim inancımızın gereği de haramdır. Biz bunları yapamayız. Ama inşallah bu yılanların hepsinin de başını en kısa sürede ezeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin huzuru için bunu başaracağız.

RABBİMİZ FETHİ LÜTFEDER: İnşallah Barış Pınarı Harekâtı ile şanlı tarihimize yeni bir altın sayfa ekleyeceğiz. Rabbimin bize fethi lütfedeceğine inanıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur, Suriye’ye refah, huzur gelir.

50 VEKİLİMİZ KÜRT KÖKENLİ: Diyorlar ya, ‘Kürtler AK Parti’de yok’ falan diye. Şu anda parlamentodaki AK Parti grubundaki 291 milletvekilimizin 50 tanesi Kürt kökenlidir. En sonunda bizi bunu söyletmeye mecbur bıraktılar. Bizim için önemli olan köken değil insan olmaktır.

‘Kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi göndeririz’

Bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altında hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3.6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB, kendinize gelin. Bak gene söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.

AYNAYA BAKSIN: Türkiye’nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekâta yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını da zikredeceğim. Önce Suudi Arabistan’dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen’i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Mursi’nin mahkemede çırpınarak ölmesine neden oldun. Böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar kınamasan ne yazar?

‘Ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin’

Harekâtımıza destek veren MHP, İYİ Parti, CHP başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimize teşekkür ediyorum. Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum: Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın, edepsizliğin daniskasıdır. Eğer işgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde sadece işgalle kalmadınız, binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Türkiye’de kalmayınca Suriye’de bu tür tüneller açtınız; oraları da yıkacağız.

PYD SAFLARINI TERK EDİN: Bu veya şu sebeple YPG saflarına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeşlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. İster Arap ister Kürt olsun hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.

Neden Barış Pınarı?

Barış Pınarı, rastgele bir tercih değil. Bizim sınır Suriye tarafında hep pınarlarla doludur. İşte o pınarlardan hareketle biz bunun adını Barış Pınarı koyduk.