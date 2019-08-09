MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetSon dakika... 4 partiden ABD'ye ortak çağrı!
09.08.2019 - 16:39| AA-DHA

Son dakika... 4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

Son dakika... 4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın imzası bulunan açıklamada şöyle denildi:

"Bizler, Türk milletinin iradesini TBMM çatısı altında temsil eden dört siyasi parti grubu olarak; terör örgütü FETÖ’nün Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelik büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin maruz kaldığı bir darbe girişimi ile en kanlı terör eylemini planlayan ve uygulamaya koyanların bu örgütün elebaşları ve mensupları olduğu gerçeğinin Türk yargısı tarafından tescil edildiğini vurgulayarak, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu hainlerin saldırısına maruz kalan Gazi Meclisimiz tarafından Türk milletinin egemen iradesini ve demokratik kazanımlarını korumak uğruna verilen mücadeleyi dikkate alarak, FETÖ'nün darbe girişimine kahramanca direnen ve bu uğurda canlarını veren 251 şehidimizi rahmetle ve binlerce gazimizi minnetle anarak, başta örgüt elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere, FETÖ mensuplarının işlemiş oldukları suçların hesabını Türk adaleti önünde evrensel hukuk ilkeleri temelinde vermeleri yönünde Türk milletinin güçlü iradesini yinelemek isteriz."

'GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in halen ABD'de serbestçe yaşamaya devam ettiği, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürdüğü, örgüt mensuplarına talimatlar verdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ elebaşı, DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymayı sürdürmektedir. Fetullah Gülen'in ve terör örgütünün diğer yöneticilerinin adalet önünde hesap vermeleri için Türkiye'ye iade edilmeleri yönündeki adalet kurumlarının müteaddit taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt verilmemiş olması kabul edilemez. FETÖ terör örgütüne ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun, Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan dört parti olarak paylaşmaktayız. TBMM, Türk milletinin demokrasiye, temel insan haklarına ve özgürlüklere yönelik sarsılmaz inancına sahip çıkmaya devam edecektir. Meclisimizde bulunan dört parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ’ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor; Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber