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07.08.2019 - 16:36| AA

ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı! İşte alınan karar...

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı. Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı.

ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı! İşte alınan karar...

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı.

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