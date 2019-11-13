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13.11.2019 - 20:07 |

Son dakika | ABD'de Erdoğan - Trump görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile ikili ve heyetler arası görüşmeler için Beyaz Saray'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump karşıladı. Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi başladı. Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu

Son dakika | ABD'de Erdoğan - Trump görüşmesi başladı

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı. İki lider görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

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ABD'de Trump - Erdoğan zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Görüşme sonrası basın açıklamasında her şeyi etraflıca anlatacağız.

Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi başladı


ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları...

- Sınırınızın güvende olmasından memnunum.

 - Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.

- Milyarlarca dolarlık ticaret yapacağız. Ticaret alanında birçok insan burada. Bu ilişkimizi geliştireceğiz. 100 milyar dolara erişebiliriz. S-400'ler ve F-35 programından da bahsedeceğiz.


Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi başladı




- Türkiye şu an DEAŞ'ı yakından izliyor. Liderini bulduk ve bundan gurur duyuyoruz.

- Türkiye yakın bir zamanda 100'ün üzerinde DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

- Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Neler yapacağımızı bakıp göreceğiz. 

- Azil görüşmesi cadı avı, izlemiyorum.

Son dakika | ABDde Erdoğan - Trump görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı.

    ABD'de Erdoğan - Trump görüşmesi başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.
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