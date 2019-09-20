AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, muhalefete sunmak üzere ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan ve Adalet Bakanlığı bürokratları, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, MHP'ye götürdü. Taslak metini MHP'den Grup Başkanvekili Erkan Akçay aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, taslak üzerinde istişare yapıldığı öğrenildi. AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini, CHP ve İYİ Parti gruplarına da sunacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, söz konusu taslak metnini, HDP'ye götürmeyi düşünmediklerini söyledi.

YARGI PAKETİNE İLİŞKİN DETAYLAR BELLİ OLDU

15 kanunda değişiklik içeren yargı paketi, 38 maddeden oluşuyor. Paketin birden fazla olacağına ilişkin açıklamalar bulunuyor. Pakette yargılama süresinin kısaltılması öngörülmüyor. Arabuluculuk sisteminin genişletilmesine ilişkin düzenlemeler var. Ceza İnfaz Yasası’nda indirim yapılmıyor.

Avukatlara sınav getiriliyor. 15 yıl görev yapan avukatlara yeşil pasaport verilmesine ilişkin düzenleme var. 15 Temmuz’da yargılanan fakat beraat eden avukatlara aksi bir durum yoksa yeşil pasaport verilebilecek.

İstinaf mahkemelerine ilişkin düzenlemeler var. Çocuk İzleme Merkezlerinin bütün mahkemelerde olması öngörülüyor. İdari yargılama sisteminde sesli ve görüntülü bağlanma imkanı getiriliyor.