Son dakika... AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Ali Babacan tarafından kurulacak yeni parti)

Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye'nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil. Türkiye'nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.

Türkiye'nin bölgesinde olanlar sorulduğu zaman Esed, Sisi sorulduğunda FETö sorulduğunda hiç bir cevap vermeyeceksiniz. Bir akademisyenin de çıkıp konuşabileceği günü geçmiş neoliberal tezleri savunacaksınız. Bizim açımızdan dikkate değer bir şey değil. AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz. Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bunu.