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30.11.2019 - 10:20 |

Son dakika... Bakan açıkladı! '25 bin 149 yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'da 25 bin 149 yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi. Bin 387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlendi ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirildi" dedi.

Son dakika... Bakan açıkladı! '25 bin 149 yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi'

İçişleri Bakanı Soylu, "Bylock kullanıcısı olmayan ancak Bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." diye konuştu.

Adana'da patlatılan bomba, Suriye'den ateşlenmişAdana'da, eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddeye bırakılan plastik patlayıcının müzik kutusu içine gizlendiği ve telefon bağlantısıyla Suriye'den patlatıldığı ortaya çıktı. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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