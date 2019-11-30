Son dakika... Bakan açıkladı! '25 bin 149 yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi'

İçişleri Bakanı Soylu, "Bylock kullanıcısı olmayan ancak Bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." diye konuştu.