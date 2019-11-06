06.11.2019 - 19:18 |
Son dakika | Bakan Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International yaptığı açıklamada, "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
- (Bağdadi'nin eşi yakalandı) Yakın bir zamanda ek bilgiler de paylaşılacak ve netlik kazanacak. Şu anki noktada güvenlik kuvvetleri altında daha detaylı hazırlıklar yapılıyor. Elimize detaylar geldiğinde kamuya gerekli açıklama yapılacak.
- Biz DEAŞ ile mücadelede bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bütün araçlarımızı bu yönde kullanacağız. DEAŞ’a karşı mücadele göstereceğiz ve sadece Suriye’nin kuzeyi değil DEAŞ’ın var olduğu diğer bölgelerde de savaşacağız, aynı zamanda Avrupa ile işbirliği içerisindeyiz.
- Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek.
Arkeolog, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildiAnkara'da, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu (78), tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Çınaroğlu, vasiyeti üzerine Çorum'un Alaca ilçesinde, 20 yıldır yürüttüğü yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'Hitit Barajı'nın da yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa defnedildi.