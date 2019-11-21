Son dakika.. Bakan Akar 'büyük müjde' deyip açıkladı! Önümüzdeki yıl kullanılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmaları kapsamında ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalara değinerek, "Mutabakatların tam anlamıyla sağlandığı söylemek mümkün değil ama çalışmalar sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde konuşuyor. Öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

- ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar: Mutabakatların tam anlamıyla sağlandığı söylemek mümkün değil ama çalışmalar sürüyor.

- Barış Pınarı Harekatı sonrasında 140 binden fazla insanın yerlerine döndüğünü biliyoruz.

- YPG/PKK tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesine ortalama günde 10-15 taciz oluyor.

- 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor.

- Mücadelemiz; en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir. Terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde engellenmiştir.

- İdlip’te Astana süreci ve Soçi mutabakatı çerçevesinde çabalarımız ve insani yardımlarımız hassasiyetle devam ediyor. Yeni bir mülteci akınının, yeni insanlık dramının yaşanmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Buna rağmen rejimin saldırılarının, bölge halkını göçe zorladığı ve bu göçlerin sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı ilgilendiren sorunlara sebebiyet verdiği malumunuzdur.

- Barış Pınarı Harekatı: Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına da göz yummayız. Burada terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmeyiz.

- PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1300 civarında havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.

BİN 200 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

- Harekât çerçevesinde; 4219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar bin 200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. 12 personelimiz şehit olmuş, 164 personelimiz ise yaralanmıştır. TSK ile omuz omuza mücadele eden Suriye Millî Ordusundan da 236 personel şehit olmuş, 722 personel yaralanmıştır.

ABD ile 120 saatlik mutabakat: Sürenin sonunda ABD yetkilileri tarafından söz konusu bölgeden terörist unsurların çekildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Fakat bu, teyit edilememiştir. Bu bir beyandır. Çalışmalar devam etmektedir. Büyük ölçüde teröristler çıktı ancak uyuyan hücrelerin olduğu değerlendirilmektedir.

Rusya ile 150 saatlik mutabakat: 150 saatlik süre içerisinde unsurlarımıza yapılan 75 taciz ve saldırı sonucunda TSK’dan 2 şehit, 44 yaralı; Suriye Millî Ordusu’ndan 22 şehit, 78 yaralımız olmuştur. Söz konusu saldırı ve tacizlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Soçi Mutabakatı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın Doğusu’ndan 34.000 YPG’linin 3.260 ağır silahı ile birlikte 30 km derinlikteki Güvenli Bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya ile görüşülmektedir. Bunlar teyide muhtaç bilgiler.

- Pençe operasyonlarında 158 terörist etkisiz hale getirildi.

- Doğu Akdeniz: Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis Araştırma Gemilerimiz ile Yavuz ve Fatih Sondaj Gemilerimiz Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetlerin korumasında araştırma ve sondaj yapılmasına ilişkin faaliyetlerine halen devam etmektedirler.

- Bildiğiniz üzere KKTC bayrağının yakılması olayı oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacak. Bu konuda “iyi komşuluk ilişkilerini arzu etmemiz” taviz ve zafiyet; “Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz.” dememiz de tehdit olarak algılanmamalı. Kıbrıs bizim millî meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin.

"BÜYÜK BİR MÜJDE"

- Hava savunma sistemleri: TSK, Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR’ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı, yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir.

- Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla müttefiklerimiz tarafından ülkemize PATRIOT ve SAMP-T Sistemleri konuşlandırılmıştır. Bu kapsamda; İspanya’nın 2015 yılında konuşlandırdığı PATRIOT sistemleri 2019 yılı sonuna kadar ülkemizde bulunacaktır. Bu sürenin daha da uzatılması söz konusudur. Ancak İtalya’ya ait SAMP-T sistemi yılsonu itibarıyla ülkemizden ayrılmış olacaktır.

- 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK’dan 150 general, 8.413 subay, 7.612 astsubay, 1.232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17.866 personel ihraç edilmiştir. 2709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.